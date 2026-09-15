تزايد استخدام سبائك الذهب في عمليات الاحتيال في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت بيانات الشرطة أن خسائر الاحتيال باستخدام سبائك الذهب بلغت 8.13 مليارات ين في اليابان خلال النصف الأول من عام 2026، متجاوزة بالفعل إجمالي الخسائر المسجلة طوال العام الماضي، والتي بلغت 6.02 مليارات ين.

وتقدر وكالة الشرطة الوطنية أن نحو ثلثي الخسائر الأخيرة، أي ما يعادل نحو 5.3 مليارات ين، نجمت عن عمليات احتيال ينتحل فيها المحتالون صفة ضباط شرطة، حيث يخبرون الضحايا بادعاءات كاذبة مثل: «حساباتكم المصرفية استُخدمت في جرائم»، ثم يحثونهم على إرسال سبائك ذهبية لتسريع الإجراءات والتحقيقات.

كما تسببت عمليات الاحتيال الاستثماري التي تُجرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يُطلب فيها من الضحايا شراء الذهب وتخصيصه للاستثمار، في خسائر بلغت نحو ملياري ين.

ويتزايد اللجوء إلى الذهب لأنه، على عكس التحويلات المصرفية، لا يخضع لحدود المعاملات اليومية أو للمستوى ذاته من المراقبة المفروضة على المعاملات المشبوهة، فضلًا عن سهولة حمله نسبيًا مقارنة بقيمته المرتفعة.

ومع ارتفاع أسعار الذهب، بلغ متوسط الخسارة في الحالة الواحدة نحو 52.5 مليون ين، أي نحو 10 أضعاف متوسط الخسائر في عمليات الاحتيال الإلكتروني وغيرها من الأساليب المصنفة ضمن «الاحتيال الخاص» في اليابان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)