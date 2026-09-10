منتجات البروتين الجاهزة والمريحة تجذب مزيدًا من المستهلكين في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تقدم شركات الأغذية اليابانية المزيد من الخيارات الغنية بالبروتين للمستهلكين المهتمين بالصحة، بما في ذلك منتجات الكاري والقهوة.

وفي حين ارتبطت مكملات البروتين سابقًا بصورة ذهنية تقتصر على الراغبين في بناء العضلات، باتت الشركات توفر خيارات أكثر ملاءمة وسهولة في الاستهلاك، مع تزايد الوعي العام بأن البروتين عنصر غذائي أساسي لحيوية الجسم وصحته.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، طرحت شركة هاوس فودز وجبة كاري جاهزة للأكل في أكياس، تحتوي على 30 غرامًا من البروتين، وهو ما يعادل نحو نصف الكمية اليومية الموصى بها.

وذكرت الشركة أن الكاري، الذي يحتوي على صدور الدجاج ومسحوق البروتين، صُمم لتشجيع الناس على تناول الكاري ليس فقط لمذاقه، وإنما لفوائده الصحية أيضًا.

من جانبها، تقدم شركة مايسن فاين فود منتجًا يتيح للمستهلكين إضافة البروتين إلى وجباتهم الأساسية، إذ يمكن زيادة تناول البروتين ببساطة من خلال إضافة حبيبات بروتين الصويا أثناء طهي الأرز.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)