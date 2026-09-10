أربعة يابانيين يفوزون بجوائز لاسكر المرموقة في مجال الطب

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طوكيو- (جيجي برس)-- فاز أربعة يابانيين بجوائز لاسكر، التي تُعد من أرفع الجوائز الطبية في العالم.

ومنحت مؤسسة لاسكر الأمريكية، الأربعاء، جائزتها في فئة الأبحاث الطبية الأساسية للأستاذ في جامعة تسوكوبا، ماساشي ياناغيساوا (66 عامًا)، الذي اكتشف عام 1998الببتيد العصبي «الأوركسين» الموجود في الدماغ.

ووفقًا للمؤسسة، أسهم هذا الاكتشاف إسهامًا كبيرًا في تعزيز فهم آليات النوم والاستيقاظ. وكشفت أبحاثه على فئران معدّلة وراثيًا تفتقر إلى الأوركسين عن اضطرابات سلوكية تشبه مرض النوم القهري، وهو اضطراب يتميز بنوبات مفاجئة من النعاس الشديد، كما أسهمت أبحاثه في تطوير علاج جذري للمرض.

وقال ياناغيساوا في بيان: «إن هذا الشرف هو أكثر مما أستحق. وإن حصولي على أعلى جائزة أكاديمية عن أبحاثي في مجال علوم النوم، والذي لم يكن يحظى بالكثير من الاهتمام، لَأمرٌ مشجع للغاية بينما آمل في تحقيق المزيد من التطور في هذا المجال».

كما منحت المؤسسة جائزتها في فئة الأبحاث الطبية السريرية لثلاثة باحثين من شركة «تشوغاي» اليابانية للأدوية، تقديرًا لتطويرهم عقار «هيمليبرا» لعلاج الهيموفيليا من النوع «أ» (الناعور).