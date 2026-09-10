【فيديو】تجربة BMW iX3 الجديدة.. قوة كهربائية ومتعة قيادة بمدى يصل إلى 835 كيلومترًا

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قدت سيارة BMW الكهربائية الجديدة «iX3»، التي طُرحت في الأسواق مؤخرًا. وهي أول طراز يجسد مفهوم العلامة التجارية الجديد للشركة «Neue Klasse»، الذي يتميز بتصميم مختلف بشكل كبير عن الطرازات السابقة. وخلال تجربة القيادة بين أودايبا في طوكيو وهاكوني في محافظة كاناغاوا، أتيحت لي فرصة اختبار أدائها الرياضي وراحة القيادة التي توفرها.

كانت سيارة الاختبار من الفئة الأعلى «xDrive M Sport». ويبلغ طول هيكلها 4780 ملم، وعرضها 1895 ملم، وارتفاعها 1635 ملم، بينما يصل مدى القيادة بالشحنة الواحدة إلى 835 كيلومترًا وفقًا لمعيار WLTC. وهي مزودة بمحركين كهربائيين في مقدمة السيارة ومؤخرتها، يولدان قوة قصوى تبلغ 345 كيلوواط وعزم دوران أقصى يصل إلى 645 نيوتن متر.

وشهدت منطقة مقعد السائق تغييرات كبيرة أيضًا، حيث تم الاستغناء عن لوحة العدادات التقليدية وزر التشغيل والإيقاف. وفي الجزء السفلي من الزجاج الأمامي، تم تخصيص مساحة لعرض المعلومات تمتد لنحو 110 سنتيمترات، تتيح للسائق الاطلاع على معلومات مثل سرعة السيارة وحالة شحن البطارية.

وتتميز iX3 بالقوة المعهودة للمحركات الكهربائية، مع تسارع سلس ومتدرج. وعند المنعطفات، لا يشعر السائق كثيرًا بوزن السيارة الذي يتجاوز 2.3 طن، إذ تسير بثبات ودقة على المسار المطلوب. كما تتمتع بثبات عالٍ عند القيادة بسرعات مرتفعة، ما يجعل قيادتها سهلة ومريحة. وخلال التجربة، كان من الممكن الشعور بوضوح بما تسميه BMW «متعة القيادة» التي تشتهر بها العلامة الألمانية.

ويبلغ سعر السيارة التي خضعت للتجربة 10.34 مليون ين نحو 67 ألف دولار، شاملًا الضريبة.