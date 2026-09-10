أكثر من 300 عمل ليايوي كوساما في معرض ضخم بأمستردام

أمستردام- (جيجي برس)-- من المقرر أن يفتتح، يوم الجمعة، في متحف ستيديليك بأمستردام معرض استعادي واسع النطاق للفنانة اليابانية الرائدة في الفن الطليعي يايوي كوساما، التي توفيت في أغسطس عن عمر ناهز 97 عامًا.

ويعرض المعرض، الذي أُتيح للصحافة الاطلاع عليه مسبقًا يوم الأربعاء، أكثر من 300 عمل أبدعتها الفنانة الشهيرة على مدى عقود، منذ طفولتها وحتى سنواتها الأخيرة. وتشمل المعروضات لوحات ومطبوعات خشبية مبكرة، إلى جانب أعمال تستخدم زخارفها الشهيرة ذات النقاط، ومنحوتات اليقطين، وتركيبات «غرف المرايا اللانهائية».

وقال مدير المتحف، راين فولفس: «لم نخصص من قبل كل هذه المساحة لفنان واحد».

وتُعد المدينة الهولندية المحطة الأخيرة للمعرض الاستعادي، الذي تنقّل بين ثلاث مدن، بعد بازل في سويسرا وكولونيا في ألمانيا. ويستمر المعرض في أمستردام حتى 17 يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

وقالت ليونتين كوليفاي، القيّمة الفنية في متحف ستيديليك بأمستردام، إن التحضيرات للفعالية بالتعاون مع فريق كوساما بدأت قبل نحو أربعة أعوام، وإن الفنانة كانت قد وافقت على فكرة المعرض. كما قدمت كوساما مقترحات بشأن اختيار الأعمال المعروضة وطريقة ترتيبها.