ارتفاع حالات إيذاء النفس ومحاولات الانتحار في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر مسح نُشرت نتائجه يوم الخميس أن عدد الأشخاص الذين نُقلوا بسيارات الإسعاف بسبب إيذاء النفس ومحاولات الانتحار يتزايد في اليابان، حيث بلغ 43,631 حالة في عام 2025.

وأجرى المسح، الذي نُشرت نتائجه بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار، المركز الياباني لتعزيز تدابير منع الانتحار، وهو جمعية عامة مسجلة ومعتمدة من وزير الصحة. وحلل المركز بيانات النقل الإسعافي لحالات الطوارئ الصادرة عن وكالة إدارة الحرائق والكوارث.

وكشفت الدراسة عن نقل ما معدله 120 شخصًا يوميًا إلى المستشفيات العام الماضي بسبب إصابات ناجمة عن إيذاء النفس، بما في ذلك محاولات الانتحار والحالات التي أدت إلى الوفاة. وارتفع الإجمالي السنوي في معظم السنوات منذ عام 2019.

وأظهرت البيانات التي غطت الفترة من عام 2016 إلى عام 2024 زيادة ملحوظة في مثل هذه الحالات بين الشباب دون سن الأربعين، حيث ارتفع العدد بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 19 عامًا أو أقل بمقدار 2.6 مرة. وشكلت النساء نسبة أكبر من الحالات مقارنة بالرجال.

كما فحص المركز الحالات التي وقعت في أقسام طب الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، حيث تم تسجيل ما مجموعه 9,168 حالة إيذاء للنفس ومحاولات انتحار بين ديسمبر/ كانون الأول 2022 وديسمبر/ كانون الأول 2025.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)