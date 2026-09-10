هجمات برامج الفدية في اليابان تسجل مستوى قياسيًا خلال النصف الأول من العام

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طوكيو - (جيجي برس)-- أكدت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية وقوع 123 هجومًا ببرامج الفدية في اليابان خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيرانب، وهو أعلى مستوى على أساس نصف سنوي منذ بدء تسجيل البيانات الحالية في عام 2020، وفقًا لبيانات بشأن التهديدات السيبرانية أصدرتها الوكالة يوم الخميس.

ووفقًا للوكالة، تتزايد الأضرار الناجمة عن هجمات برامج الفدية، التي يقوم فيها الجناة بتشفير البيانات والمطالبة بفدية مقابل فك تشفيرها، مع ازدياد تعقيد وتطور أساليب الجرائم السيبرانية.

وارتفع عدد الهجمات المسجلة في النصف الأول من عام 2026 بمقدار سبع حالات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومن بين إجمالي الحالات، استهدفت 31 حالة شركات كبرى.

واستغرقت عمليات استعادة الأنظمة والبيانات أكثر من شهر في أكثر من نصف الحالات، بينما أدت تسع حالات إلى تعليق الأعمال بالكامل. وتجاوزت قيمة الأضرار 10 ملايين ين في 60% من الحالات.

وخلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران، رصدت وكالة الشرطة الوطنية نحو 13,700 محاولة وصول مشبوهة يوميًا، بزيادة تقارب 50% مقارنة بالعام السابق. ويبدو أن هذه المحاولات شملت مساعي من جانب مدبري هجمات برامج الفدية وغيرها من الهجمات السيبرانية للتحقق من مستوى الثغرات الأمنية في الأنظمة الحاسوبية لأهدافهم المحتملة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)