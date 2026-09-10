اليابان تستعد للألعاب الآسيوية بنشر ما يصل إلى 10 آلاف ضابط شرطة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية يوم الخميس أنها ستنشر ما يصل إلى 10 آلاف شرطي يوميًا لتأمين دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي-ناغويا»، المقرر افتتاحها رسميًا في 19 سبتمبر/ أيلول.

وسيتم إرسال نحو 3100 شرطي من إدارات الشرطة في مختلف أنحاء البلاد، استعدادًا لأي هجمات إرهابية أو حالات طوارئ أخرى.

وبموجب قانون تنظيم الطائرات دون طيار ”الدرون“ المعدل، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو، سيُحظر مؤقتًا تحليق الطائرات دون طيار في نطاق كيلومتر واحد حول موقع حفل الافتتاح، الذي سيحضره الإمبراطور ناروهيتو، وكذلك حول أماكن إقامة المشاركين وكبار الشخصيات.

ولمكافحة هجمات «المنفذين المنفردين» الذين يشنون هجمات إرهابية بمفردهم، ستستخدم الشرطة الذكاء الاصطناعي لأول مرة لرصد مؤشرات على هجمات محتملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقييم مستوى الخطر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)