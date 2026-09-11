ارتفاع وفيات الأطفال جراء سوء المعاملة في اليابان إلى 77 حالة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ذكرت لجنة من الخبراء تابعة لوكالة الأطفال والأسر اليابانية يوم الخميس أن عدد الأطفال الذين توفوا بسبب إساءة المعاملة في اليابان خلال العام المالي 2024 ارتفع بمقدار 12 حالة مقارنة بالعام السابق، ليبلغ 77 طفلًا.

وباستثناء حالات الانتحار العائلي الجماعي، بلغ العدد 50 حالة، من بينها 34 طفلًا توفوا قبل إتمام عامهم الأول. كما توفي 17 طفلًا خلال 24 ساعة من ولادتهم.

ومن بين الحالات الأخرى، باستثناء حالات الانتحار العائلي، تعرض 22 طفلًا، وهي الفئة الأكبر، لإساءة المعاملة بشكل رئيسي على يد أمهاتهم البيولوجيات. وتوفي 17 طفلًا نتيجة الاعتداء الجسدي، بينما توفي 13 طفلًا بسبب الإهمال.

وحللت اللجنة حالات الحمل غير المخطط له بين يناير 2007 ومارس 2024، والتي يُعتقد أنها أحد العوامل وراء الوفيات الناجمة عن إساءة المعاملة بين الأطفال دون سن عام واحد.

وأشارت اللجنة إلى أن الأمهات في العديد من هذه الحالات يمِلن إلى العزلة منذ بداية الحمل، وتكون فرص حصولهن على المساعدة اللازمة محدودة، داعيةً إلى تعزيز خدمات الاستشارات المتخصصة وتوفير أماكن إيواء لهؤلاء النساء بالتعاون مع مجموعات الدعم الخاصة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)