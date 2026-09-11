اليابان تخفض تحذيرات السفر لبعض مناطق الشرق الأوسط

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الحكومة اليابانية يوم الخميس خفض مستويات تحذيرات السفر لبعض المناطق في إسرائيل والعراق ولبنان والأراضي الفلسطينية.

وقدرت الحكومة أن الوضع في الشرق الأوسط أصبح هادئًا نسبيًا، رغم استمرار الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي العراق ولبنان، حيث كان تحذير السفر من المستوى الرابع، وهو الأعلى ويدعو إلى إخلاء المنطقة، ساريًا على كامل أراضي البلدين، خُفض مستوى التحذير في بعض المناطق إلى المستوى الثالث، الذي يدعو إلى الامتناع عن السفر.

كما خُفض مستوى التحذير في بعض مناطق إسرائيل والأراضي الفلسطينية من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني، الذي يدعو إلى تجنب السفر غير الضروري، باستثناء المناطق الواقعة على طول الحدود اللبنانية وقطاع غزة.

وعقب توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية بينهما، كانت اليابان قد خفضت تحذيرات السفر في سبع دول مجاورة لإيران، من بينها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)