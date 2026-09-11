تويوتا تطلق «GR KART».. سيارة كارتينغ للصغار والكبار

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ناغويا- (جيجي برس)-- أطلقت شركة تويوتا موتور سيارة كارتينغ مخصصة لسباقات المبتدئين تحت علامتها لرياضة المحركات «GR»، ويمكن استخدامها من قبل فئات عمرية تتراوح من الأطفال إلى البالغين.

ويبلغ سعر التجزئة المقترح لـ«GR KART» نحو 385 ألف ين/نحو 2,500 دولار. وقال مسؤولون، الخميس، إنها أول سيارة كارتينغ للسباقات في العالم تنتجها شركة لصناعة السيارات. ويمكن قيادتها في حلبات الكارتينغ بمختلف أنحاء اليابان، ولا تتطلب رخصة قيادة، إلا أنه لا يُسمح باستخدامها على الطرق العامة.

وتأمل تويوتا في توسيع قاعدة المشاركين في رياضة المحركات، مؤكدة أنها ترغب في إتاحة الفرصة للناس لتجربة متعة القيادة منذ سن مبكرة.

ويبلغ طول «GR KART» 182 سنتيمترًا، وعرضها 116 سنتيمترًا، وارتفاعها 67 سنتيمترًا. ويمكن تعديل موضع عجلة القيادة والدواسات لتناسب السائقين الذين تتراوح أطوالهم بين 135 و185 سنتيمترًا.

كما يمكن نقل سيارة الكارتينغ داخل سيارتي تويوتا «Noah» و«Voxy» المينيفان دون الحاجة إلى تفكيكها، فضلًا عن إمكانية تخزينها في وضع رأسي.