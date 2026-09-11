اليابان تخطط لإنشاء مناطق زراعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في هوكايدو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قررت الحكومة اليابانية يوم الخميس تحديد 13 بلدية في منطقة توكاتشي بمحافظة هوكايدو أقصى شمالي البلاد، من بينها مدينة أوبيهيرو، كمناطق استراتيجية وطنية خاصة لتعزيز الزراعة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وستطبق الحكومة تدابير خاصة لتخفيف القواعد التنظيمية في هذه المناطق، بما في ذلك تبسيط الإجراءات اللازمة لتشغيل الجرارات الروبوتية ذاتية القيادة على الطرق العامة، واستخدام الطائرات دون طيار في رش المبيدات.

وبموجب القوانين الحالية، يجب أن يكون هناك سائق على متن الجرارات الروبوتية ذاتية القيادة عند سيرها على الطرق العامة، مثل الانتقال من المستودع إلى الحقل. وعند استخدام عدة جرارات في الأراضي الزراعية الشاسعة، يجب أن يكون لكل جرار سائق، ما يحول دون استفادة المزارعين بشكل كامل من هذه التكنولوجيا الموفرة للعمالة.

وفي المناطق الخاصة، سيُسمح للجرارات ذاتية القيادة بالسير على الطرق العامة دون وجود سائق على متنها، عندما تتحرك ضمن قافلة مع شاحنة مأهولة أو مركبات أخرى. كما سيتم تخفيف المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتطوير البنية التحتية للاتصالات اللازمة للعمليات غير المأهولة.

وتوجد بالفعل أمثلة على استخدام نظام المناطق الاستراتيجية الوطنية الخاصة في القطاع الزراعي، من بينها مدينة نيغاتا وسط اليابان، حيث مُنح المزارعون استثناءً يسمح لهم بفتح مطاعم على أراضيهم الزراعية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)