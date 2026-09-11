فريق ياباني: نصف قطر كوكب عطارد تقلص بأكثر من 10 كيلومترات

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طوكيو - (جيجي برس)-- اكتشف فريق بحث من جامعة هوكايدو اليابانية أن كوكب عطارد تقلص نصف قطره بأكثر من 10 كيلومترات منذ تشكله قبل نحو 4.6 مليار سنة، نتيجة تبرد الجزء الداخلي للكوكب.

ونُشرت نتائج الفريق في مجلة «رسائل البحوث الجيوفيزيائية» الأمريكية يوم الخميس.

ويبلغ نصف قطر عطارد حاليًا نحو 2440 كيلومترًا. وأكدت عمليات الرصد والاستكشاف التي أجراها مسبار الفضاء الأمريكي «مسنجر» وغيره وجود العديد من الحواف والتجاعيد الجبلية على سطح الكوكب، والتي تشكلت نتيجة انكماش القشرة وتجعدها.

وكانت محاولات سابقة قد سعت إلى تقدير مدى انكماش الكوكب استنادًا إلى طول هذه التجاعيد وخصائصها الأخرى، إلا أن التقديرات ربما كانت أقل من مقدار الانكماش الفعلي بسبب التوزيع غير المنتظم لهذه التضاريس الجيولوجية.

وباستخدام طريقة تحليل جديدة، ركز غاكو نيشياما، الباحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه بالجامعة، على احتمال أن تكون بعض هذه التجاعيد قد طُمرت أو اختفت بفعل الفوهات الناتجة عن اصطدامات النيازك وثورانات الحمم البركانية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)