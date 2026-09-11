【فيديو】«أرانب القمر».. حلوى يابانية تستقبل اكتمال قمر الخريف في أوساكا

أخبار اليابان

قبيل اكتمال قمر منتصف الخريف في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بدأ متجر الحلويات اليابانية التقليدية «كوسيدو» في حي سومينوئي بمدينة أوساكا، تصنيع حلوى تسوکيمي دانغو الخاصة بمشاهدة القمر.

ويبيع المتجر لفترة محدودة نوعين منها: الأول كرات دانغو بيضاء ناصعة، أضيفت إليها عيون وآذان حمراء لتأخذ شكل الأرانب، والثاني ملفوف بمعجون الفاصوليا الحمراء الناعم، في تصميم يجسد السحب التي تمر أمام القمر.

ويعتزم المتجر إنتاج نحو 4000 قطعة، على أن يستمر بيعها حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول. (الصورة ملتقطة في التاسع من الشهر)