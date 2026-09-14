للمرة الأولى.. أقل من 80% من العزاب في اليابان يتوقعون الزواج في المستقبل

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر مسح أجراه المعهد الوطني لبحوث السكان والأمن الاجتماعي يوم الجمعة أن نسبة الأشخاص غير المتزوجين في اليابان الذين أعربوا عن نيتهم الزواج في نهاية المطاف انخفضت إلى أقل من 80%، للمرة الأولى بين الرجال والنساء على حد سواء.

وأظهرت النتيجة تراجع الرغبة في الزواج، مع تزايد عدد الأشخاص الذين يرون فوائد محدودة للزواج.

وقال مسؤول في المعهد التابع لوزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية: «يعتقد عدد أكبر من الناس أنهم لن يشعروا بالوحدة حتى لو استمروا في العيش بمفردهم، في حين أن عددًا أكبر من الأشخاص لم يتعاملوا قط مع الرضع، وترتبط هذه الاتجاهات أيضًا بتراجع الرغبة في الزواج وإنجاب الأطفال».

وشمل المسح، الذي أُجري في يونيو/ حزيران من العام الماضي، أشخاصًا غير متزوجين تراوحت أعمارهم بين 18 و54 عامًا، وأزواجًا تقل أعمار زوجاتهم عن 55 عامًا. وتلقى المعهد إجابات صالحة من 6756 شخصًا غير متزوج و5024 زوجًا وزوجة، علمًا بأن المسح السابق أُجري في عام 2021.

ومن بين 3459 شخصًا غير متزوج تراوحت أعمارهم بين 18 و34 عامًا، أعرب 75.1% من الرجال و77.8% من النساء عن نيتهم الزواج في نهاية المطاف. وانخفضت النسبتان بأكثر من 6 نقاط مئوية مقارنة بالمسح السابق، لتتراجعا إلى أقل من 80% للمرة الأولى منذ بدء إجراء هذا المسح للأشخاص غير المتزوجين في عام 1982.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)