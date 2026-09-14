اليابان تعتزم اختبار نظام «GPS» لتتبع مرتكبي الجرائم الجنسية المفرج عنهم بشروط

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تخطط وزارة العدل اليابانية لإطلاق برنامج تجريبي لتتبع مرتكبي الجرائم الجنسية المفرج عنهم بشروط باستخدام أجهزة تحديد المواقع، اعتبارًا من العام المالي 2027 الذي يبدأ في أبريل/ نيسان المقبل، وفقًا لمسؤولين يوم الجمعة.

وقال وزير العدل هيروشي هيراغوتشي في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن النفقات المتعلقة بالبرنامج التجريبي أُدرجت ضمن طلب ميزانية الوزارة للعام المالي 2027.

وسيقتصر استخدام أجهزة تحديد المواقع على المفرج عنهم بشروط الذين يوافقون على المشاركة في البرنامج، مع التأكيد على أن الأجهزة لن تُثبت مباشرة على أجسادهم.

وقال هيراغوتشي: «نفكر في تجربة أسلوب يمكن التعامل معه بموجب القانون الحالي».

وينص قانون إعادة تأهيل الجناة على خضوع المفرج عنهم بشروط للتوجيه والإشراف من جانب ضباط إعادة التأهيل ومتطوعي إعادة التأهيل. ويهدف هذا النظام إلى المساعدة في منع العودة إلى الجريمة وتعزيز إعادة التأهيل، من خلال تمكين ضباط إعادة التأهيل من تقديم التوجيه اللازم عند رصد مؤشرات على احتمال ارتكاب جرائم مجددًا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)