الصين ترفع رسوم التأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى 7 أضعاف

أخبار اليابان

بكين - (جيجي برس)-- أعلنت السفارة الصينية في طوكيو يوم الجمعة أن الصين سترفع رسوم التأشيرات للمواطنين اليابانيين إلى نحو 7 أضعاف مستواها الحالي، على أن يسري القرار على الطلبات المقدمة اعتبارًا من يوم الاثنين أو بعده.

وجاء هذا القرار بعد أن فرضت اليابان رسوم تأشيرة أعلى على الرعايا الأجانب في يوليو الماضي.

وسترفع الصين الرسوم من 2,250 ين حاليًا إلى 16,750 ين لتأشيرة الدخول لمرة واحدة، ومن 3,750 ين إلى 25,100 ين لتأشيرة الدخول لمرتين.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ”ماو نينغ“ في مؤتمر صحفي عقدته يوم الجمعة بأن التغيير تم وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وكانت الحكومة الصينية قد استأنفت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 الإعفاء من التأشيرة قصيرة الإقامة للمواطنين اليابانيين، حيث يمكن للزوار البقاء في البلاد لمدة تصل إلى 30 يومًا دون تأشيرة لأغراض السياحة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)