اليابان تبدأ أول مهمة لإخماد حرائق الغابات خارج البلاد في إندونيسيا

أخبار اليابان

جاكرتا، 14 سبتمبر (جيجي برس)-- تستعد قوات الدفاع الذاتي اليابانية لبدء عمليات إخماد حرائق الغابات في غرب كاليمانتان بإندونيسيا قريبًا، في أول مهمة لها لمكافحة الحرائق خارج اليابان.

ووصلت سفينة النقل «كونيساكي» التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية، وعلى متنها ثلاث مروحيات كبيرة من طراز CH-47 تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية، إلى ميناء في مقاطعة كاليمانتان الغربية يوم الخميس.

وواصل أفراد قوات الدفاع الذاتي يوم الأحد التنسيق مع السلطات المحلية، ومن المتوقع أن تستمر العملية نحو أسبوع.

وستقوم المروحيات بسحب المياه من الأنهار باستخدام حاويات كبيرة، ثم إسقاطها من الجو على مناطق الحرائق.

وكان من المقرر أن تبدأ العملية يوم الأحد، إلا أنها تأجلت بسبب انخفاض مستوى الرؤية نتيجة الدخان المتصاعد من الحرائق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)