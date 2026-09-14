شبهات بتقليل تقديرات الزلازل تدفع تشوبو للطاقة لسحب طلبي إعادة تشغيل مفاعلي هاماوكا

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طوكيو- (جيجي برس)-- كشف تقرير أصدرته شركة تشوبو للطاقة الكهربائية يوم الاثنين أن مسؤولين تنفيذيين في الشركة انتقدوا مسؤولي القسم الهندسي بسبب التأخر في إجراءات المراجعة الرقابية لمحطة هاماوكا للطاقة النووية في وسط اليابان.

ويُشتبه في أن بعض أقسام الشركة قللت من تقديرات شدة الاهتزازات الزلزالية المحتملة في البيانات المقدمة إلى الجهات الرقابية، ضمن إجراءات المراجعة اللازمة لإعادة تشغيل المفاعلين رقم 3 ورقم 4 في محطة هاماوكا بمحافظة شيزوؤكا.

وأشار التقرير، الذي أعدته لجنة تحقيق تضم محامين من خارج الشركة، إلى أن هذه الانتقادات ربما دفعت مسؤولي الأقسام المعنية إلى ارتكاب المخالفات.

كما توصلت اللجنة إلى أن رئيس مجلس الإدارة ساتورو كاتسونو، الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس الشركة، أُبلغ بقرار عدم الاستجابة لمبلّغ داخلي أثار مخاوف بشأن القضية في عام 2019. ورغم أن التقرير لم يخلص إلى أن كاتسونو وافق بسهولة على هذا القرار، فإنه أشار إلى أنه كان ينبغي عليه اتخاذ قرار أكثر حذرًا.

وفي يوم الاثنين أيضًا، أعلنت تشوبو للطاقة الكهربائية أنها ستسحب طلبي المراجعة الرقابية الخاصين بالمفاعلين، وأن كاتسونو والرئيس الحالي للشركة كينغو هاياشي سيستقيلان من منصبيهما.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)