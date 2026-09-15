اليابان تؤكد أن نقل قاعدة فوتينما إلى هينوكو هو ”الحل العملي الوحيد“

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طوكيو - (جيجي برس)-- جددت الحكومة اليابانية يوم الاثنين تأكيدها على أن نقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية في غينوان بمحافظة أوكيناوا، إلى حي هينوكو بمدينة ناغو في المحافظة الواقعة جنوب غرب اليابان، هو «الحل العملي الوحيد» للمشكلات المتعلقة بالقاعدة العسكرية.

وقال أمين عام مجلس الوزراء ”مينورو كيهارا“ في مؤتمر صحفي عُقد في طوكيو عقب فوز مرشح يؤيد نقل فوتينما إلى هينوكو في انتخابات حكام المحافظات في أوكيناوا يوم الأحد: «سنبذل قصارى جهدنا لتقليل الأعباء الناجمة عن القواعد العسكرية على السكان المحليين».

وأوضح أن الحكومة المركزية ستعزز الدفاع عن المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد، مع المضي قدماً في الترويج لتنمية أوكيناوا كاستراتيجية وطنية.

ورفض كيهارا تحديد موعد إعادة الولايات المتحدة لموقع قاعدة فوتينما، مشيرًا بشأن منشأة هينوكو قيد الإنشاء حاليًا إلى قوله: «سنترابط بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لتحقيق الإعادة الكاملة في تاريخ قريب بمجرد اكتمال إجراءات توفير المنشأة البديلة».

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)