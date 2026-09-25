إنقاذك قد يصبح على نفقتك.. رسوم على متسلقي جبل فوجي خارج الموسم اعتبارًا من 2027

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شيزوكا - (جيجي برس)-- أعلنت محافظة ياماناشي، الواقعة غرب طوكيو، ، أنها ستفرض رسومًا على عمليات إنقاذ متسلقي جبل فوجي باستخدام المروحيات خلال موسم إغلاق الجبل أمام المتسلقين، على أن يبدأ تطبيق الإجراء في سبتمبر/ أيلول 2027.

وجاءت هذه الخطوة استجابة لمطالب رؤساء البلديات المحلية وغيرهم، بعد تكرار حالات تعرض متسلقين لمواقف خطرة واحتجازهم على الجبل خارج موسم التسلق الرسمي، الذي يمتد عادة من أوائل يوليو/ تموز إلى أوائل سبتمبر/ أيلول.

كما تعتزم المحافظة إنشاء نظام يُلزم الأشخاص بتقديم إخطار مسبق قبل الصعود إلى المحطة السادسة أو ما فوقها في جبل فوجي. وقد يتم تخفيض رسوم الإنقاذ بالمروحيات أو الإعفاء منها بالنسبة للمتسلقين الذين يقدمون الإخطار ويتخذون تدابير السلامة اللازمة.

وقال محافظ ياماناشي كوتارو ناغاساكي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: «أريد من الناس التوقف عن النظر إلى تسلق الجبل خارج الموسم باعتباره نشاطًا ترفيهيًا يمكن القيام به بسهولة».

وأعلنت محافظة شيزوكا المجاورة أيضًا عن خطط لإلزام متسلقي جبل فوجي بتقديم إخطار مسبق، في إطار إجراءات تهدف إلى الحد من الحوادث، كما تعتزم فرض عقوبات على من لا يقدمون الإخطار.