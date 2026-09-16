إدانة المالك السابق لمحل تدليك في طوكيو لاستغلال فتاة تايلاندية

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طوكيو - (جيجي برس)-- أصدرت محكمة يابانية يوم الثلاثاء حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون ين بحق المالك السابق لمحل تدليك في طوكيو، لإجباره فتاة تايلاندية كانت تبلغ من العمر حينها 12 عامًا على تقديم خدمات جنسية، في انتهاك للقوانين بما في ذلك قانون رفاهية الأطفال.

وأدانت محكمة طوكيو الجزئية المدعو ”ماسايوكي هوسونو“ (52 عامًا) بجعل الفتاة تقدم خدمات جنسية للزبائن الذكور بين يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب من العام الماضي دون التثبت من عمرها، بالتآمر مع المديرة السابقة للمحل، وهي امرأة تايلاندية تبلغ من العمر 39 عامًا وأُدينت بالفعل بتهم مماثلة.

وقال القاضي ”هيروشي إيكيغامي“ إن هوسونو أوجد بيئة عمل فوضوية، رافضًا حجج الدفاع التي طالبت ببراءته بدعوى أنه لم يكن يعلم أن الفتاة قاصر.

وأوضح القاضي أن والدة الفتاة أخبرته بأنها شقيقتها البالغة من العمر 20 عامًا، لكنه لم يتحقق من هويتها على الإطلاق، وأضاف أنه لا يمكن القول إن هوسونو بذل ما يكفي للتأكد من سنها.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر القاضي أن الفتاة كانت قد أُمرت بالعمل في اليابان لسداد دين والدتها، وأنها قدمت إلى اليابان وهي عاجزة عن الرفض بسبب العنف الذي تعرضت له.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)