سيارات الأجرة ذاتية القيادة تصل إلى طوكيو في 2027.. أول خدمة تجارية من نوعها في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة «جو»، المشغلة لتطبيق استدعاء سيارات الأجرة، وشركة «وايمو»، وشركة «نيهون كوتسو» يوم الثلاثاء أنها ستطلق بشكل مشترك خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة دون سائق في طوكيو عام 2027، في أول خدمة تجارية من نوعها في اليابان.

وستستخدم الخدمة تقنية القيادة الذاتية من «المستوى الرابع»، التي يتولى فيها النظام جميع عمليات القيادة ضمن ظروف محددة. وتخطط الشركات لزيادة عدد المركبات تدريجيًا ليصل إلى نحو 100 مركبة.

وستوفر «وايمو»، وهي وحدة تابعة لشركة «ألفابت» الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا، تقنية القيادة الذاتية، بينما ستتولى «نيهون كوتسو»، وهي شركة لتشغيل سيارات الأجرة في طوكيو، الإشراف على العمليات وإدارة المستودعات ومواقف سيارات الأجرة المخصصة للخدمة. وسيكون من الممكن استخدام الخدمة عبر تطبيقي «جو» و«وايمو».

واتفقت الشركات الثلاث على الشراكة بعد إجراء اختبارات على الطرق لمركبات ذاتية القيادة في طوكيو.

وقال إيتشيرو كوانابي، رئيس مجلس إدارة شركة «جو» ورئيس الاتحاد الياباني لجمعيات سيارات الأجرة والأجرة الخاصة، خلال مؤتمر صحفي عُقد في طوكيو، إن سيارات الأجرة ذاتية القيادة ستساعد في الحد من حوادث المرور والمساهمة في معالجة نقص العمالة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)