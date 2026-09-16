لأول مرة.. عدد المعمرين في اليابان يتجاوز 100 ألف

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الصحة اليابانية يوم الثلاثاء أن عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 100 عام أو أكثر في اليابان بلغ 107,677 شخصًا حتى الأول من سبتمبر/ أيلول، متجاوزًا حاجز 100 ألف شخص لأول مرة منذ بدء تسجيل الإحصاءات في عام 1963.

وسجل عدد المعمرين مستوى قياسيًا مرتفعًا للسنة السادسة والخمسين على التوالي.

وفقًا للبيانات المعتمدة على سجل السكان الأساسي، ارتفع الرقم المسجل هذا العام بمقدار 7,914 شخصًا مقارنة بالعام السابق. وبلغ عدد المعمرات من الإناث 94,298 امرأة، بما يشكل نحو 90% من الإجمالي.

وقال وزير الصحة ”كينيتشيرو وينو“ في مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء: «يسعدني أن العديد من الأشخاص قد نَشَطوا وظلوا فاعلين لفترة طويلة»، مضيفًا: «ومن الأهمية بمكان أيضًا أن العديد من الأشخاص، مع تمتعهم بمدى صحي أطول، يساهمون في دعم المجتمع».

وبلغ عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 100 عام أو أكثر لكل 100 ألف نسمة من السكان 87.51 شخصًا. وحسب المحافظات، سجلت محافظة ”شيمانه“ 186.65 شخصًا، محققة أعلى رقم للسنة الرابعة عشرة على التوالي، تلتها محافظة ”كوتشي“ بـ 169.52 شخصًا، ثم محافظة ”توتوري“ بـ 152.48 شخصًا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)