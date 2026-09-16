شارب تبدأ في استقبال طلبات الشراء لخوادم الذكاء الاصطناعي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة «شارب» يوم الثلاثاء أنها بدأت في استقبال طلبات شراء خوادم مخصصة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتهدف الشركة اليابانية، التابعة لشركة «هون هاي بريسيشن إندستري» التايوانية لتصنيع الإلكترونيات بالتعاقد، إلى تحقيق مبيعات من خوادم الذكاء الاصطناعي بقيمة 250 مليار ين في اليابان بحلول العام المالي 2030، الذي ينتهي في مارس 2031.

وتعتمد خوادم الذكاء الاصطناعي من «شارب» على أحدث منصة لخوادم الذكاء الاصطناعي من شركة «إنفيديا». وتتولى «هون هاي» إنتاج الخوادم، بينما تتولى «شارب» إدارة عمليات التشغيل والصيانة بعد البيع.

وتخطط الشركة اليابانية لبيع هذه الخوادم للشركات المحلية والحكومات الوطنية والمحلية التي تسعى إلى استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل مع الحفاظ على أمن البيانات.

ووفقًا لـ«شارب»، من المتوقع أن ينمو سوق خوادم الذكاء الاصطناعي في اليابان من 900 مليار ين في العام المالي 2025 إلى 7 تريليونات ين في العام المالي 2035.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)