طائرة «غلوبال هوك» تختفي قبالة توتوري.. واليابان ترجّح تحطمها

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية يوم الثلاثاء أنه يُعتقد أن طائرة استطلاع مسيرة من طراز «غلوبال هوك» قد تحطمت، بعد العثور على جزء منها في البحر إثر اختفائها في وقت سابق من اليوم نفسه.

وفقدت قوة الدفاع الذاتي الجوية الاتصال بالطائرة المسيرة فوق المياه على بعد نحو 50 كيلومترًا قبالة ساحل محافظة توتوري غربي اليابان، في حدود الساعة الواحدة ظهرًا. وتجري القوة تحقيقًا لمعرفة أسباب الحادث.

ووفقًا لقوة الدفاع الذاتي الجوية، أقلعت طائرة «غلوبال هوك» من قاعدة ميساوا التابعة للقوة في محافظة أوموري شمال شرقي اليابان، في حدود الساعة 10:20 صباحًا. وحدث خلل في الاتصالات عند الساعة 12:55 ظهرًا، قبل أن تختفي الطائرة من شاشات الرادار بعد ذلك بثلاث دقائق.

وعثرت سفينة دورية تابعة لخفر السواحل الياباني على جزء من الطائرة بعد الساعة الثانية ظهرًا بقليل، أثناء عمليات البحث قبالة ساحل توتوري عقب تلقي إشارة استغاثة. ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار بالسفن في المنطقة.

وذكرت قوة الدفاع الذاتي الجوية أن الطائرة لم تكن تجري تدريبات، لكنها لم تكشف عن الهدف المحدد للرحلة.

ويقول المسؤولون إنه لم ترد أي تقارير عن أضرار لحقت بالسفن في المنطقة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)