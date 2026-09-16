تباطؤ نمو أسعار الأراضي حول مصانع الرقائق الإلكترونية في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الأراضي اليابانية أن معدل نمو أسعار الأراضي السكنية والتجارية المحيطة بمصانع أشباه الموصلات في اليابان تباطأ اعتبارًا من 1 يوليو/ تموز مقارنة بالعام السابق.

ويُعزى هذا التباطؤ على ما يبدو إلى عوامل من بينها ارتفاع تكاليف البناء وزيادة المعروض من المساكن.

ومع ذلك، أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء أن وتيرة نمو أسعار الأراضي الصناعية تواصل تسارعها، مدفوعة بقوة الطلب على أشباه الموصلات.

وفي مدينة شيتوسي بمحافظة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، حيث تمتلك شركة «رابيدوس» لصناعة الرقائق مصنعًا، تباطأ نمو سعر قطعة أرض سكنية بالقرب من محطة شيتوسي التابعة لشركة سكك حديد هوكايدو إلى 15.4% للمتر المربع، مقارنة بـ23.2% في العام السابق.

وجاء ذلك بعدما دفعت أسعار المساكن المرتفعة بعض السكان إلى الانتقال إلى بلديات مجاورة، مثل مدينة إنيوا، حيث تُعد تكاليف السكن أكثر ملاءمة.

كما تغير الوضع بالنسبة إلى الأراضي التجارية أيضًا.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)