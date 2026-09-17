اليابان تشهد مستويات قياسية لأسعار لحم الخنزير والبيض

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت وزارة الزراعة اليابانية بأن متوسط سعر التجزئة لشرائح لحم الخنزير من الخاصرة في اليابان بلغ 293 ينًا لكل 100 غرام في سبتمبر/ أيلول، مسجلًا بذلك أعلى مستوى منذ بدء إجراء المسح في أغسطس/ آب 2003.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الوزارة يوم الثلاثاء أن متوسط سعر عبوة تحتوي على 10 بيضات بلغ 309 ينات خلال الشهر، ليتساوى بذلك مع المستوى القياسي المرتفع المسجل في مارس/ آذار ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران.

ويعود تزايد الطلب على لحم الخنزير المحلي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، في ظل تراجع قيمة الين وزيادة الطلب العالمي على لحوم الخنازير.

وعُزي ارتفاع أسعار البيض إلى التأثيرات المستمرة لتفشي إنفلونزا الطيور العام الماضي، فضلًا عن بدء طرح المنتجات الموسمية التي يدخل البيض في إعدادها لدى سلاسل مطاعم الوجبات السريعة.

ويشمل المسح الشهري لأسعار السلع 470 متجرًا، بواقع 10 متاجر في كل محافظة من محافظات البلاد الـ47. وأُجري المسح الأخير خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر/ أيلول.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)