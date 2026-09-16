طوكيو ديزني لاند تحتفل بالهالوين وسط إقبال كبير رغم ارتفاع الأسعار

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أوراياسو، محافظة تشيبا - (جيجي برس)-- قدمت شركة أورينتال لاند، المشغلة لمنتجع طوكيو ديزني، يوم الثلاثاء عرضًا خاصًا لوسائل الإعلام لفعالية «ديزني هالوين»، التي تنطلق يوم الأربعاء وتستمر حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي طوكيو ديزني لاند، إحدى مدينتي الملاهي اللتين يتكون منهما منتجع طوكيو ديزني في مدينة أوراياسو بمحافظة تشيبا بالقرب من العاصمة اليابانية، جابت شخصيات الأشرار من أفلام ديزني أرجاء المتنزه ضمن عروض استعراضية، وسط هتافات الزوار الذين ارتدى العديد منهم أزياء تنكرية.

وكانت شركة أورينتال لاند قد رفعت أسعار عدد من الخدمات المدفوعة في منتجع طوكيو ديزني، مشيرة إلى ارتفاع التكاليف، كما تعتزم رفع الحد الأقصى لسعر تذكرة الدخول الشهر المقبل.

وعلى الرغم من ذلك، اكتظت المتنزهات بالزوار الذين ارتدوا الأزياء التنكرية حتى قبل الانطلاق الرسمي لفعاليات الهالوين.

وقالت امرأة تبلغ من العمر 36 عامًا، تزور المنتجع بانتظام مع أسرتها المكونة من أربعة أفراد: «لا أستطيع التذمر لأنني أحب منتجع طوكيو ديزني»، مضيفة: «أريد زيارته مرة أخرى».