المخرج الياباني هيرو موراي يفوز بجائزة إيمي لأفضل إخراج لمسلسل كوميدي

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طوكيو - (جيجي برس)-- فاز المخرج المولود في طوكيو هيرو موراي بجائزة إيمي لهذا العام لأفضل إخراج لمسلسل كوميدي، ليصبح بذلك أول آسيوي يفوز بهذه الجائزة.

وقُدمت الجائزة خلال حفل توزيع جوائز إيمي الثامن والسبعين، الذي أُقيم في لوس أنجلوس يوم الاثنين.

ومسلسل Widows‘ Bay «خليج الأرامل»، وهو إنتاج لشركة «أبل تي في» من إخراج موراي، كوميديا رعب تدور أحداثها حول جهود عمدة إحدى الجزر في نيو إنغلاند، المعروفة بأسطورة لعنة تلاحقها، لتحويلها إلى وجهة سياحية شهيرة.

وكان موراي قد فاز بجائزة غرامي لأفضل فيديو موسيقي في عام 2019.

يُذكر أن موراي، الذي انتقل إلى لوس أنجلوس في طفولته، يعمل مخرجًا وصانع أفلام في الولايات المتحدة. ووالده هو الموسيقار والملحن كوني هيكو موراي، المعروف بأغنية «تسوباسا أو كوداساي» («أمنحني أجنحة»)، وهي أغنية شعبية يابانية حظيت بشهرة واسعة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)