تسجيل 13500 استجواب في قضايا التحقيق المنزلي في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت النيابة العامة العليا في اليابان يوم الأربعاء أنها سجلت صوتيًا أو صورت بالفيديو نحو 13500 استجواب خلال النصف الأول من العام حتى مارس/ آذار الماضي، في قضايا تحقيق شملت مشتبه بهم لم يتم توقيفهم أو احتجازهم.

وأوضحت النيابة أن نحو 9000 من هذه القضايا أسفرت عن توجيه اتهامات دون توقيف، كاشفة بذلك للمرة الأولى عن عدد الاستجوابات التي سُجلت صوتيًا أو مرئيًا في قضايا التحقيق مع مشتبه بهم غير محتجزين، منذ أن بدأت النيابة العامة إجراءات تسجيل الاستجوابات في أبريل 2025 بهدف جعلها أكثر شفافية.

وأشارت النيابة إلى أن الاستعدادات اللازمة للتسجيل، بما في ذلك توفير المعدات، اكتملت في جميع أقسامها بحلول أكتوبر 2025. ولم تكشف عن نسبة قضايا التحقيق التي تم فيها تسجيل الاستجوابات.

وقال نائب المدعي العام تاكاشي شينكاوا للصحفيين إن العدد «ضئيل للغاية»، لكنه أضاف أن «هناك زخمًا متزايدًا لمتابعة هذه الممارسة بفعالية».

وتشمل القضايا المستهدفة الحالات التي يُتوقع فيها توجيه اتهامات وتكون أقوال المشتبه بهم مهمة لإثبات الوقائع، إضافة إلى القضايا التي قد تنشأ فيها خلافات بشأن أساليب الاستجواب أو مضمونه.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)