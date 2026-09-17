اليابان.. القبض على مشاركة في برنامج تجارب أداء على «يوتيوب» للاشتباه في حيازة الكوكايين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر تحقيقية يوم الأربعاء بأن إدارة شرطة العاصمة طوكيو ألقت القبض على امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا، تُعرف فنيًا باسم رينو ياماتو وظهرت في برنامج لتجارب الأداء على موقع يوتيوب، إلى جانب صديقها، بشبهة حيازة الكوكايين.

والمرأة، واسمها الحقيقي رينو تازاوا، تعمل موظفة في نادٍ ليلي وتدير إحدى الشركات. وقُبض عليها وعلى شريكها كوتا فوكوموتو (28 عامًا)، وهو مسؤول تنفيذي في إحدى الشركات، يوم الثلاثاء، بشبهة حيازة نحو 0.4 غرام من الكوكايين داخل حقيبة في شقتهما.

واعترفت تازاوا بالتهم الموجهة إليها، قائلة إنهما تعاطيا الكوكايين معًا. في المقابل، نفى فوكوموتو التهم، مدعيًا أن المواد المخدرة لا تخصه.

وفقاً لمصادر في التحقيق، تلقت الشرطة بلاغاً يفيد بتعاطي ”تازاوا“ للكوكايين هذا العام. وإلى جانب كمية الكوكايين التي تبلغ حوالي 0.4 غرام، عثرت الشرطة على 21 كيساً تحتوي على مسحوق أبيض، بالإضافة إلى أنبوب شفط يُعتقد أنه استُخدم لاستنشاق المخدر.

وستجري شرطة العاصمة تحقيقاً لتحديد ما إذا كان الشخصان قد تعاطيا الكوكايين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)