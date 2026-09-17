اليابان تؤكد تحطم طائرة الاستطلاع المفقودة ”غلوبال هوك“

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طوكيو - (جيجي برس)-- خلصت قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية يوم الأربعاء إلى أن طائرة الاستطلاع المسيرة من طراز «غلوبال هوك»، التي فقدت الاتصال واختفت في وقت سابق، قد تحطمت قبالة سواحل محافظة توتوري غربي البلاد.

وستشكل قوة الدفاع الذاتي الجوية لجنة للتحقيق في الحادث، مع مواصلة عمليات البحث عن الطائرة المسيرة في المناطق المحيطة بالموقع المفترض لتحطمها.

ووفقًا لقوة الدفاع الذاتي الجوية، أقلعت الطائرة من قاعدة ميساوا الجوية في مدينة ميساوا بمحافظة أوموري شمال شرقي اليابان، في حدود الساعة 10:20 صباح يوم الثلاثاء. وحدث خلل في الاتصالات عند الساعة 12:55 ظهرًا، قبل أن تختفي الطائرة من شاشات الرادار بعد ذلك بثلاث دقائق. وكان أفراد من القوات في القاعدة يتحكمون بالطائرة عبر الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وعثر خفر السواحل الياباني على جزء من الطائرة المسيرة في المياه المجاورة. وبعد أن عاينت قوة الدفاع الذاتي الجوية الصور الفوتوغرافية للحطام والطائرة، خلصت إلى أنها تحطمت.

ولم تكشف قوة الدفاع الذاتي الجوية عن تفاصيل مهمة الطائرة المسيرة أو مسار رحلتها، مكتفية بالإشارة إلى أنها كانت في مهمة رسمية. وفي الوقت نفسه، ألغت جميع الرحلات التدريبية لطائرات «غلوبال هوك» التابعة للقوة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)