أول رئيسة بلدية يابانية في المنصب تحصل على إجازة أمومة تضع مولودتها الأولى

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت حكومة مدينة ياواتا بمحافظة كيوتو يوم الأربعاء أن عمدة المدينة شوكو كاواتا (36 عامًا) وضعت طفلتها الأولى يوم الثلاثاء، لتصبح، وفقًا لما يُعتقد، أول امرأة تشغل منصب عمدة حكومة محلية في اليابان تحصل على إجازة أمومة.

وذكرت إدارة المدينة أن الأم والمولودة بصحة جيدة.

وقالت كاواتا في بيان أصدرته المدينة: «أود أن أعرب عن خالص امتناني لكل من قدم لي كلمات الدعم، ولجميع العاملين في مجلس المدينة الذين ينوبون عني في أداء مهامي، ولكل المعنيين».

وتقضي كاواتا، أصغر عمدة في اليابان، إجازة أمومة منذ يوليو/ تموز الماضي، وتخطط للعودة إلى ممارسة مهامها في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)