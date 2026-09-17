عدد الزوار الأجانب إلى اليابان يتراجع 9.6%

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت منظمة السياحة الوطنية اليابانية يوم الأربعاء أن عدد الزوار الأجانب القادمين إلى اليابان خلال أغسطس/ آب انخفض بنسبة 9.6% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 3,098,900 زائر، مسجلًا بذلك أول انخفاض على أساس سنوي منذ شهرين.

ويعكس هذا التراجع على ما يبدو استمرار التحذير الصادر عن الحكومة الصينية لمواطنيها بشأن السفر إلى اليابان، إضافة إلى إلغاء العديد من الرحلات الجوية بسبب سلسلة من الأعاصير.

وانخفض عدد الزوار القادمين من البر الرئيسي للصين بنسبة 59.0%، مسجلًا بذلك الانخفاض السنوي التاسع على التوالي.

كما انخفض عدد الزوار الأستراليين بنسبة 7.4% ليصل إلى 38,200 زائر، متراجعًا للشهر الثاني على التوالي، في ظل امتناع المزيد من المواطنين هناك عن السفر إلى الخارج بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

في المقابل، سجل عدد الزوار القادمين من 14 دولة ومنطقة، من بينها المكسيك وإندونيسيا والهند، مستويات قياسية مرتفعة لشهر أغسطس/ آب. ومن بين هذه الدول، سجلت إيطاليا وإسبانيا رقمين قياسيين شهريين جديدين، ليصل عدد الزوار منهما إلى 47,300 و36,500 على التوالي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)