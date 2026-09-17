اليابان.. تراجع الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة ومرضى الإيدز في 2025

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الصحة اليابانية يوم الأربعاء أن اليابان سجلت 890 حالة إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) ومرض الإيدز خلال عام 2025، بانخفاض قدره 104 حالات مقارنة بالعام السابق، مسجلة بذلك ثاني أدنى مستوى لهذه الحالات خلال العشرين عامًا الماضية.

وانخفض عدد حاملي فيروس نقص المناعة البشرية الجدد بمقدار 38 حالة إلى 624 حالة، وهو أدنى مستوى مسجل خلال 20 عامًا، بينما تراجع عدد مرضى الإيدز الجدد بمقدار 66 حالة إلى 266 حالة.

وكان الاتصال الجنسي بين أفراد الجنس الواحد السبب الأكثر شيوعًا لانتقال العدوى، حيث تسبب في 404 حالات بين حاملي الفيروس و139 حالة بين مرضى الإيدز.

وبحسب الفئات العمرية، شكل الأشخاص في العشرينات من العمر النسبة الأكبر من حاملي الفيروس الجدد، بواقع 219 حالة، تلاهم الأشخاص في الثلاثينات، بواقع 216 حالة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)