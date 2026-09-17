قوات الدفاع الذاتي اليابانية تبدأ عمليات إطفاء حرائق الغابات في إندونيسيا

أخبار اليابان

جاكرتا - (جيجي برس)-- بدأت قوات الدفاع الذاتي اليابانية عمليات لإخماد حرائق الغابات في منطقة كاليمنتان الغربية بإندونيسيا.

وبدأت مروحيات من طراز «سي إتش-47» تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية يوم الأربعاء في رش المياه التي جرى غرفها من الأنهار باستخدام دلاء كبيرة.

ووفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، تُعد هذه أول عملية لإخماد حرائق تنفذها قوات الدفاع الذاتي خارج اليابان.

وكان من المقرر أن تبدأ العملية يوم الأحد، إلا أنها أُجلت بسبب الدخان الناجم عن الحرائق، والذي أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية.

وبدأت أزمة الحرائق في كاليمنتان بالتفاقم في أغسطس/ آب تقريبًا، ما دفع السلطات الإندونيسية إلى طلب الدعم من اليابان بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة بين البلدين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)