اليابان تحتل المرتبة 117 عالميًا في مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2026

أخبار اليابان

لندن - (جيجي برس)-- أظهر تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الأربعاء أن اليابان احتلت المرتبة 117 من بين 145 دولة في التصنيف العالمي للمساواة بين الجنسين لعام 2026، لتسجل بذلك أدنى مرتبة بين دول مجموعة السبع للديمقراطيات الكبرى.

وتقدم ترتيب اليابان بمقدار مركز واحد مقارنة بعام 2025 بعد حصولها على درجة 0.670، ارتفاعًا من 0.666 في العام السابق (حيث تشير الدرجة 1 إلى التكافؤ التام بين الجنسين). ويسيس مؤشر الفجوة بين الجنسين التابع للمنتدى مستوى المساواة في أربعة مجالات رئيسية هي: السياسة، والاقتصاد، والتعليم، والصحة.

في فئة التمكين السياسي، تحسنت درجة اليابان بمقدار 0.02 لتصل إلى 0.105. وارتفعت هذه الدرجة—التي تعكس نسبة النساء في البرلمان والمناصب الوزارية بالإضافة إلى فترة ولاية رئيسات الحكومات—عقب تولي رئيسة الوزراء ”ساناي تاكايتشي“ منصبها في أكتوبر الماضي.

في المقابل، انخفضت درجة اليابان في فئة المشاركة الفرص الاقتصادية — التي تأخذ في الاعتبار مشاركة المرأة في القوى العاملة والتفاوت في الأجور— لتصل إلى 0.609 مقارنة بـ 0.613 في عام 2025.

وتصدرت آيسلندا التصنيف العالمي للسنة السابعة عشرة على التوالي، تلتها فنلندا ثم النرويج، بينما رفعت ناميبيا مكانتها بمقدار أربعة مراكز لتحتل المرتبة الرابعة. وظلت المراكز الثلاثة الأولى دون تغيير عن العام الماضي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)