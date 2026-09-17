【فيديو】آيتشي وناغويا تتألقان بالأضواء احتفالًا بقرب انطلاق دورة الألعاب الآسيوية

أخبار اليابان

قبيل انطلاق دورة الألعاب الآسيوية، أُقيمت مراسم إضاءة مبنيي حكومة محافظة آيتشي وبلدية ناغويا، حيث أُضيئت واجهتاهما بعروض بصرية ملونة.

وجاءت إضاءة مبنى المحافظة تحت شعار «الامتداد الإقليمي والتقاليد»، فيما حملت إضاءة مبنى البلدية شعار «المدينة والحركة والابتكار (المستقبل)».

ويُعد كلا المبنيين من الممتلكات الثقافية المهمة في اليابان. وتستمر عروض الإضاءة من 17 سبتمبر/أيلول حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول، وهو يوم اختتام دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية.