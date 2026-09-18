انطلاق معرض طوكيو للألعاب الإلكترونية

أخبار اليابان

تشيبا - (جيجي برس)-- انطلقت يوم الخميس فعاليات معرض طوكيو للألعاب، الذي يُعد أحد أكبر معارض الألعاب الإلكترونية في العالم، وذلك في مركز ”ماكوهاري ميسي“ للمؤتمرات بمدينة تشيبا بالقرب من طوكيو، بمشاركة أكثر من 1000 عارض من داخل اليابان وخارجها.

وسيُقام المعرض على مدار خمسة أيام حتى يوم الاثنين، بزيادة يوم واحد عن المعتاد احتفاءً بالذكرى الثلاثين لتأسيسه. ويتوقع المنظمون استقبال نحو 300 ألف زائر.

وقال ”هاروهيرو تسوجيموتو“، رئيس جمعية موردي الترفيه الكمبيوتري المنظمة للحدث، خلال حفل الافتتاح: «سيكون دورنا أكبر كإحدى الصناعات المحتوى الرائدة في اليابان».

ومن بين العارضين، أقامت شركة ”سيجا“ (Sega Corp) جناحًا يمكن للزوار من خلاله تجربة لعبتها القتالية الجديدة ”أغرب من الجنة“ (Stranger than Heaven) المزمع طرحها في يناير المقبل، ولعبة أدوار الأدوار الشهيرة ”بيرسونا 4 ريفايفال“ (Persona 4 Revival).

كما استعرضت شركة ”سكوار إينكس“ (Square Enix Co) لعبتها الجديدة ”فاينل فانتسي 7 ريفيليشن“ (Final Fantasy VII Revelation)، المقرر إطلاقها في شهر أبريل/ نيسان.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)