رئيسة وزراء اليابان تجري تعديلاً وزاريًا

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طوكيو - (جيجي برس)-- شكلت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي حكومتها المعدلة يوم الخميس، عقب مراسم اعتماد الوزراء الجدد من قبل الإمبراطور ناروهيتو في القصر الإمبراطوري بطوكيو.

والتزمت تاكايتشي (65 عامًا)، التي تشغل أيضًا منصب رئيسة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، بالإبقاء على كبار الوزراء في مناصبهم، ومن بينهم أمين عام مجلس الوزراء مينورو كيهارا (57 عامًا)، ووزير الخارجية توشيميتسو موتيغي (70 عامًا)، ووزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما (67 عامًا)، ووزير الدفاع شينجيرو كويزومي (45 عامًا).

وعقب إجرائها أول تعديل وزاري منذ توليها منصب رئيسة الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، شددت تاكايتشي على أهمية ضمان الاستمرارية لمواصلة تنفيذ السياسات الرئيسية.

ولم يُعد تعيين وزير الشؤون الداخلية السابق يوشيماسا هاياشي (65 عامًا)، الذي نافس تاكايتشي في انتخابات رئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي العام الماضي.

في المقابل، انضم سبعة وزراء جدد إلى الحكومة للمرة الأولى.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)