【فيديو】«كوكو» ينبض بالحياة في طوكيو ديزني سي.. أجواء مكسيكية احتفالًا بيوم الموتى

أخبار اليابان

كشف طوكيو ديزني سي (TDS) في مدينة أوراياسو بمحافظة تشيبا، يوم 15 سبتمبر/أيلول، أمام وسائل الإعلام عن فعالية «لاسوس دي لا فاميليا» (Lazos de la Familia)، المستوحاة من عالم فيلم ديزني «كوكو» (Coco).

وتستوحي الفعالية أجواءها من الاحتفال المكسيكي التقليدي «ديا دي لوس مويرتوس» (يوم الموتى)، حيث زُيّنت منطقة الفعالية بالجماجم الملونة وزهور القطيفة، إلى جانب عروض موسيقى المارياتشي التقليدية والرقصات الاحتفالية.

كما يمكن للزوار التقاط الصور مع ميغيل، بطل الفيلم، والاستمتاع بتجربة المأكولات المكسيكية.

وتستمر الفعالية حتى 2 نوفمبر/تشرين الثاني.