اليابان تدرس زيادة أعباء تأمين الرعاية التمريضية على كبار السن الأثرياء

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طوكيو - (جيجي برس)-- بدأت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية يوم الجمعة النظر في خطة لرفع أقساط تأمين الرعاية طويلة الأجل على أصحاب الدخل المرتفع الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، اعتبارًا من العام المالي 2027.

وقُدم المقترح إلى لجنة فرعية تابعة لمجلس الضمان الاجتماعي، الذي يقدم المشورة لوزير الصحة، في اليوم نفسه. وتأتي هذه المراجعة في وقت تؤدي فيه الزيادة في مدفوعات معاشات التقاعد الحكومية إلى تحميل بعض أصحاب الدخل المنخفض أعباء إضافية نتيجة ارتفاع أقساط تأمين الرعاية طويلة الأجل.

وتُحسب الأقساط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر من خلال ضرب مبلغ أساسي تحدده الحكومات المحلية في معدل يُحدد وفقًا لدخل الفرد. وخلال الفترة من العام المالي 2024 إلى العام المالي 2026، بلغ متوسط المبلغ الأساسي على المستوى الوطني 6,225 ينًا شهريًا.

وهناك 13 فئة للمعدلات، تتراوح بين 0.285 و2.4، مع تطبيق المعدلات الأدنى على ذوي الدخول المنخفضة. وتتسبب الزيادات في مدفوعات معاشات التقاعد، التي تعكس معدلات التضخم، في انتقال بعض أصحاب الدخل المنخفض إلى فئات ذات معدلات أعلى، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الأقساط المستحقة عليهم.

وبموجب المقترح الأخير، تخطط الوزارة لرفع أعلى معدل، المطبق على الأشخاص الذين تبلغ دخولهم السنوية 7.2 مليون ين أو أكثر. كما تخطط لتقسيم شرائح الدخل الأدنى إلى فئات أصغر، للحد من الارتفاعات الحادة في الأقساط عندما ينتقل الأفراد إلى فئات ذات معدلات أعلى.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)