【فيديو】«بوكيمون» يحلّق في السماء.. ANA تكشف عن طائرتها الجديدة «Pokémon Jet Green»

أخبار اليابان

كشفت شركة «أول نيبون إيرويز» (ANA) يوم 18 عن طائرتها «Pokémon Jet Green»، المزينة بشخصيات من لعبة «بوكيمون»، وذلك داخل حظيرة للطائرات في مطار هانيدا بطوكيو.

والطائرة من طراز بوينغ 787-9، وستُستخدم في الرحلات الدولية المنتظمة. وكانت رحلتها الأولى مساء اليوم نفسه متجهة إلى هونولولو، وقد اكتملت جميع مقاعدها. كما سيحصل الركاب على أكواب ومناديل كوكتيل بتصاميم حصرية، إلى جانب ملصقات أصلية خاصة بالطائرة.

وبمناسبة مرور 40 عامًا على انطلاق رحلات ANA الدولية، و30 عامًا على إصدار لعبتي «Pokémon Red & Green»، أعدت الشركة ثلاث طائرات بتصاميم خاصة هي «الأحمر» و«الأخضر» و«الأزرق». وتتميز الطائرة الخضراء بتصميم مستوحى من بوكيمونات النوع العشبي.

ومن المقرر تشغيل هذه الطائرات حتى 27 مارس/آذار 2027 على عدد من الخطوط الدولية من وإلى مطاري هانيدا وناريتا، بما في ذلك هونولولو وسياتل وفانكوفر وسيدني ومانيلا وسنغافورة.