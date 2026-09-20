وزارة الخارجية اليابانية تحذف صورًا من تدريب لمكافحة الإرهاب بعد انتقادات بسبب أزياء المشاركين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- واجهت وزارة الخارجية اليابانية انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب استخدام أزياء في تدريب لمكافحة الإرهاب أُجري هذا الشهر، اعتُبرت مرتبطة بالشرق الأوسط والعالم الإسلامي.

وعلى خلفية ردود الفعل الغاضبة، حذفت الوزارة صورة التدريب من منشورها على منصات التواصل الاجتماعي. وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الجمعة، أوضح وزير الخارجية ”توشيميتسو موتيغي“ أسباب الحذف، قائلًا: «أخذنا الآراء المختلفة على محمل الجد وأوليناها الاهتمام».

وشدد موتيغي على أهمية التدريب، قائلًا: «إن هذا التدريب مهم جدًا لحماية المواطنين اليابانيين»، مضيفًا: «سنعمل على نشر المعلومات المناسبة في الوقت المناسب، إلى جانب تقديم التوضيحات اللازمة بكل عناية».

وكان التدريب قد أُجري في 10 سبتمبر/ أيلول بالتعاون مع شركة أمنية في إحدى المنشآت الحكومية بطوكيو، بهدف الاستعداد لمواجهة الهجمات الإرهابية وحوادث اختطاف الرعايا اليابانيين في الخارج.

ونشرت الوزارة تقريرًا عن التدريب على منصة ”إكس“، مرفقًا بصورة لمشهد يظهر فيه شخص يجسد دور إرهابي ويرتدي غطاءً للرأس والوجه، بينما يقوم بتغطية رأس أحد الرهائن بكيس.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)