أقل من 500 ين يوميًا للغذاء.. ضغوط المعيشة تتفاقم لدى الأسر المحتاجة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تنفق الأسر المحتاجة في اليابان متوسطًا يقل عن 500 ين للفرد يوميًا على الغذاء، في ظل استمرار التضخم، وفقًا لاستطلاع أجرته منظمة «أنقذوا أطفال اليابان»، وهي منظمة غير حكومية.

وشمل الاستطلاع، الذي أُجري في يونيو/ حزيران، 8736 ولي أمر في جميع أنحاء البلاد ممن تقدموا بطلبات للحصول على مساعدات غذائية من المنظمة، وقد قدموا جميعًا إجابات صالحة ومكتملة عبر الإنترنت أو الهاتف.

وكان 94.5% من المشاركين في الاستطلاع من الآباء أو الأمهات الذين يعيلون أسرهم بمفردهم. وعانت أكثر من 60% من هذه الأسر من عجز مالي؛ إذ أفاد 26.2% منهم بأنهم مثقلون بالديون، بينما أشار 36.9% إلى أنهم يعتمدون على مدخراتهم لتغطية نفقاتهم.

وبالنسبة إلى الأسر المكونة من فردين، انخفض متوسط الإنفاق على الغذاء للفرد الواحد إلى 490 ينًا، مقارنة بـ 533 ينًا في استطلاع مماثل أُجري العام الماضي. كما انخفض المتوسط لدى الأسر المكونة من ستة أفراد إلى 361 ينًا للفرد.

وأفاد نحو 85.5% من المشاركين بأنهم لم يتمكنوا خلال العام الماضي من شراء المواد الغذائية التي تحتاجها أسرهم.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)