«أكيتا لا تزال غير ملحوظة».. حملة ساخرة تنعش السياحة في المحافظة اليابانية

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طوكيو - (جيجي برس)-- تعمل بلديات يابانية على تحويل ضعف شهرتها إلى فرصة للترويج السياحي، مستخدمة دعابات ساخرة من الذات لجذب الانتباه.

وأطلق قسم استراتيجية السياحة في حكومة محافظة أكيتا، خلال الفترة من مايو/أيار إلى يوليو/تموز من هذا العام، حملة لتوزيع قسائم للإقامة تحت شعار لافت: «محافظة أكيتا: لا تزال غير ملحوظة».

وتعاني المحافظة الواقعة في شمال شرقي اليابان من ضعف شهرتها، رغم ما تتمتع به من معالم سياحية عديدة، من بينها سلسلة جبال شيرا كامي سانتشي، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو والتي تمتد أيضًا إلى محافظة أوموري، بالإضافة إلى مهرجان أكيتا كانتو، وهو مهرجان صيفي تقليدي يُقام في أغسطس/آب.

وفي يونيو/حزيران، بلغ عدد ليالي الإقامة في أكيتا 339,100 ليلة، بزيادة قدرها 34.4% مقارنة بالعام السابق، مسجلًا أعلى معدل نمو على مستوى اليابان، وفقًا لإحصاءات وكالة السياحة اليابانية.

وقال مسؤول في حكومة المحافظة: «يبدو أن الحملة كان لها تأثير».