اليابان.. طلبات متزايدة لإنقاذ وإيواء الكلاب والقطط

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر مسح أجرته إحدى شركات القطاع الخاص أن نحو نصف المجموعات المدنية الناشطة في مجال إنقاذ وإعادة إيواء الكلاب والقطط في اليابان، والبالغ عددها 120 مجموعة، تلقت طلبات متزايدة لإيواء هذه الحيوانات وحمايتها خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق.

ووفقًا للمسح الذي أجرته شركة «إينونيكو-سيكاتسو» المتخصصة في رعاية الحيوانات الأليفة، استقبلت المجموعات الـ120 ما مجموعه 8718 كلبًا وقطة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

ومن بين هذه المجموعات، أفادت 58 مجموعة، أي ما يعادل 48%، بوجود «زيادة» أو «زيادة حادة» على أساس سنوي في طلبات الحماية والحالات التي أُحضرت فيها الكلاب والقطط إليها، بينما شهدت 20 مجموعة، أي 16%، «انخفاضًا» أو «انخفاضًا حادًا».

وعند سؤالها عن أسباب ارتفاع طلبات الإيواء والحماية، أشارت 51 مجموعة من أصل 58 إلى الإهمال والترك الناجمين عن دخول أصحاب الحيوانات الأليفة المسنين إلى المستشفيات أو وفاتهم. كما أفادت 38 مجموعة بعجز أصحاب الحيوانات عن رعاية وتربية حيوانات أليفة متعددة، بينما أرجعت 30 مجموعة السبب إلى ولادة جراء وقطط صغيرة من الحيوانات الضالة.

وأُجري المسح، الذي شمل نحو 530 مجموعة في جميع أنحاء اليابان، عبر الإنترنت خلال شهري يونيو ويوليو، وقدمت 120 مجموعة إجابات صالحة. ونشرت شركة «إينونيكو-سيكاتسو» نتائج المسح بالتزامن مع «أسبوع الرفق بالحيوان» في اليابان لهذا العام، والذي يستمر حتى يوم السبت.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)