اليابان.. تحذير من حوادث أسِرّة الرعاية والكراسي المتحركة الكهربائية لكبار السن

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قبل حلول «يوم احترام كبار السن» في اليابان الذي وافق يوم الاثنين الماضي، حذر المعهد الوطني للتكنولوجيا والتقييم من الحوادث المرتبطة بأسرّة الرعاية والكراسي المتحركة، داعيًا كبار السن إلى مراجعة طرق الاستخدام الصحيحة مع أفراد أسرهم ومقدمي الرعاية.

ووفقًا للمعهد، سُجلت 43 حادثة مرتبطة بأسرّة الرعاية وطالت كبار السن خلال الفترة من 2016 إلى 2025، بينها 23 حالة انحشرت فيها أجساد المستخدمين بين حواجز السرير أو في فجوات أخرى.

وأسفرت هذه الحوادث عن 23 حالة وفاة. ففي يونيو/ حزيران 2022، توفيت امرأة في الثمانينيات من عمرها في محافظة شيزوؤكا وسط اليابان، بعد انحشار عنقها بين حاجز السرير والمرتبة.

ويشدد المعهد على ضرورة التحقق من سنة تصنيع أسرّة الرعاية لتجنب الحوادث المرتبطة بها، إذ عُدلت معايير السلامة في عام 2009 لتقليص حجم الفجوات في حواجز الأسرة، بهدف الحد من مخاطر انحشار المستخدمين فيها.

وخلال الفترة نفسها الممتدة لعشر سنوات، وقعت 59 حادثة مرتبطة بالكراسي المتحركة شملت كبار السن، بينها 26 حالة سقط فيها المستخدمون في قنوات تصريف المياه على جوانب الطرق أو في الأنهار.

ومن بين 34 حالة وفاة، سقط رجل في الثمانينيات من عمره في مجرى مائي وتوفي في محافظة إهيمه غربي اليابان في أبريل/ نيسان 2024.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)