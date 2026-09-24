اليابان.. القاطرة البخارية الشهيرة «كيوفوجين» تستعد للعودة بعد إصلاحات كبرى

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ياماماغوتشي - (جيجي برس)-- أنهت قاطرة بخارية يابانية شهيرة من طراز «سي 57» أعمال صيانة كبرى، وأصبحت الآن مستعدة لاستئناف تشغيلها التجاري.

وفي يوم السبت، عُرض قطار تجره القاطرة «سي 57» أمام وسائل الإعلام، حيث أجرت رحلة تجريبية على المسار الممتد لمسافة 62.9 كيلومتر بين محطتي شين-ياماماغوتشي وتسوانو، ضمن خط ياماماغوتشي التابع لشركة سكك حديد غرب اليابان، الذي يربط بين محافظتي ياماماغوتشي وشيماني في غرب اليابان.

وتحمل القاطرة لقب «كيفوجين»، أي «السيدة النبيلة»، نظرًا إلى شكلها الرشيق. ومن المقرر أن تعود إلى الخدمة التجارية في 3 أكتوبر، بعد توقف دام نحو ست سنوات.

ووفقًا للشركة المشغلة للخط، صُنعت القاطرة «سي 57» عام 1937، وبدأت هيئة السكك الحديدية الوطنية اليابانية، التي لم تعد قائمة حاليًا، في استخدامها عام 1979 لتشغيل القطار السياحي «إس إل ياماماغوتشي-غو» بين محطة أوغوري سابقًا، التي أصبحت الآن محطة شين-ياماماغوتشي في مدينة ياماماغوتشي، عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، ومحطة تسوانو في بلدة تسوانو بمحافظة شيماني.

واستمر استخدام القاطرة «سي 57» حتى بعد خصخصة هيئة السكك الحديدية الوطنية اليابانية عام 1987، وهي الخطوة التي أدت إلى تأسيس شركة سكك حديد غرب اليابان وغيرها من الشركات التابعة لمجموعة سكك حديد اليابان.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)